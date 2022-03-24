Кертис Блейдс: «Мне достаточно одного удара, чтобы одержать победу над Докосом»

Тяжеловес UFC Кертис Блейдс поделился ожиданиями от боя с Крисом Докосом, который состоится в воскресенье.

«Каждый раз я выхожу на бой с одним и тем же настроем. Все мое внимание сосредоточено на усилиях и результате.

Такое мышление у меня было перед поединком с Льюисом, Волковым и Дос Сантосом. Иногда это срабатывает, а иногда нет. Это единственный настрой, который может быть у меня перед каждым боем. Я просто не умею по-другому, а все остальное меня не беспокоит.

Крис тяжеловес, а мы знаем, в этой весовой категории достаточно одного удара, чтобы решить исход поединка. Для меня этого тоже достаточно, чтобы одержать победу. Но никогда не знаешь, как все обернется», – сказал Блейдс.

Бой Блейдса и Докоса состоится 26 марта в рамках UFC on ESPN 33 в Колумбусе.

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