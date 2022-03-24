Крис Докос: «В случае победы над Блейдсом, я окажусь на четвертом месте в рейтинге»

Тяжеловес UFC Крис Докос поделился ожиданиями от боя с Кертисом Блейдсом, который состоится 26 марта на UFC on ESPN 33.
«Кертис занимает четвертое место в рейтинге. В случае победы я займу его место, я тут же окажусь на четвертом месте.
Посмотрите, что сделал Тай Туиваса — он победил Деррика Льюиса и занял третье место в рейтинге. Очевидно, я тоже должен улучшить свою позицию в случае победы.
После этого я буду готов принять любой вызов, которые мне предложит UFC. Возможно, я встречусь с Туивасой», – сказал Докос.
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