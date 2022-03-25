Взвешивание UFC on ESPN 33: Олейник тяжелее Латифи, Докос легче Блейдса

В Коламбусе (Огайо) состоялась официальная церемония взвешивания участников турнира on ESPN, который состоится в ночь на 26 марта.

В главном событии вечера состоится поединок в тяжелом дивизионе между Кертисом Блейдсом и Крисом Докосом.

Результаты взвешивания:

Кертис Блейдс (117,48 кг) vs Крис Докос (110,2 кг);

Алекса Грассо (56,7 кг) vs Джоанн Вуд (56,7 кг);

Брайан Барберена (77,1 кг) vs (77,1 кг);

(57,2 кг) vs Кай Кара-Франс (56,7 кг);

Илир Латифи (108,4 кг) vs (111,6 кг);

(70,3 кг) vs Марк Диакези (70,3 кг).

Крис Докос: «В случае победы над Блейдсом, я окажусь на четвертом месте в рейтинге»

Кертис Блейдс: «Мне достаточно одного удара, чтобы одержать победу над Докосом»