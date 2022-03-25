Конор ответил Сехудо: «Перестань писать мне, ты для меня черкаш на трусах»

Бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор резко ответил . Ранее американец иронично высказался об аресте ирландца.

«Мужик, мне на тебя вообще насрать. Ты никто. Кто ты, черт побери, такой? Для меня ты черкаш на трусах.

Перестань мне писать, спасибо», – написал Конор в соцсетях, а затем стер публикацию.

Макгрегор ответил на призыв Хабиба бойкотировать Колби: «Он просто поднимется в средний вес, он же не жирная толстуха»

Сехудо раскритиковал тренировку Макгрегора. Конор назвал его в ответ пердуном