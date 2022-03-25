Конор ответил Сехудо: «Перестань писать мне, ты для меня черкаш на трусах»

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Бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор резко ответил Генри Сехудо. Ранее американец иронично высказался об аресте ирландца.

«Мужик, мне на тебя вообще насрать. Ты никто. Кто ты, черт побери, такой? Для меня ты черкаш на трусах.

Перестань мне писать, спасибо», – написал Конор в соцсетях, а затем стер публикацию.

Макгрегор ответил на призыв Хабиба бойкотировать Колби: «Он просто поднимется в средний вес, он же не жирная толстуха»

Сехудо раскритиковал тренировку Макгрегора. Конор назвал его в ответ пердуном

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