Харитонов хочет биться с Емельяненко не меньше 20 минут: «Три по две – так блогеры могут драться или дети»

Российский ветеран ММА Сергей Харитонов заявил, что не собирается драться с в формате, принятом во многих поп-ММА-промоушенах.

«Я сказал, что это не будет, как эти непонятные три по две, блин. Три по две – это блогеры могут драться или дети в подростковом возрасте.

А здесь у нас либо длительная формула без остановок – 20, 25, 30 минут, либо пять раундов по пять минут, например.

Должна быть нормальная мужская дистанция, а не эти три по две. Кто хочет, может три по две драться. Мне это неинтересно», – сказал спортсмен.

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