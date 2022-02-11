Бой Кертиса Блейдса и Криса Докоса возглавит турнир UFC 26 марта

Теги UFC MMA тяжелый вес (MMA) Кертис Блейдс Бокс/MMA/UFC

Тяжеловесы UFC Кертис Блейдс и Крис Докос станут хедлайнерами турнире UFC on ESPN 33, который состоится 26 марта в Коламбусе.

Ранее главным событием турнира должен был стать бой Яна Блаховича и Александра Ракича, но поединок был отложен из-за травмы бывшего чемпиона.

30-летний Блейдс в последнем поединке победил единогласным решением судей Жаирзиньо Розенструйка.

32-летний Докос в последнем бою проиграл нокаутом Деррику Льюису.

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