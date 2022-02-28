Ярослав Амосов про ситуацию в Украине: «Я вернулся, чтобы защищать свою страну»

Теги MMA полусредний вес (MMA) Bellator Ярослав Амосов Бокс/MMA/UFC

Чемпион Bellator в полусреднем весе Ярослав Амосов высказался о ситуации в Украине.

«Я вывез семью в безопасную зону и сейчас вернулся, чтобы защищать свою страну. Я люблю эту страну... Нам приходится это делать. И у нас это получится, потому что за нами правда», – сказал Амосов в инстаграме.

С 24 февраля Россия проводит спецоперацию на Украине. По требованию Роскомнадзора СМИ транслируют официальную формулировку РФ.

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