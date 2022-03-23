Бен Аскрен пошутил о нападении Хорхе Масвидаля на Колби Ковингтона

Теги UFC полусредний вес (MMA) Бен Аскрен Колби Ковингтон Хорхе Масвидаль Бокс/MMA/UFC

Бывший боец UFC в полусреднем весе Бен Аскрен иронично прокомментировал инцидент с участием Хорхе Масвидаля и Колби Ковингтона.

По сообщениям полиции, Масвидаль подозревается в нападении в одном из ресторанов Майами: он выбил Ковингтону зуб и нанес ему ссадину.

«Представьте, что у вас есть 25 минут, чтобы легально ударить кого-то столько раз, сколько вы хотите, но вы не можете сделать это, поэтому вам нужно подкрасться к стейк-хаусу», – написал Аскрен в Твиттере.

Джейк Пол – о драке Масвидаля и Колби: «Хорхе – сука, потому что напал исподтишка»

Полиция официально подозревает Масвидаля в нападении на Ковингтона

 

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные