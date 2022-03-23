Бен Аскрен пошутил о нападении Хорхе Масвидаля на Колби Ковингтона

Бывший боец в полусреднем весе иронично прокомментировал инцидент с участием и .

По сообщениям полиции, Масвидаль подозревается в нападении в одном из ресторанов Майами: он выбил Ковингтону зуб и нанес ему ссадину.

«Представьте, что у вас есть 25 минут, чтобы легально ударить кого-то столько раз, сколько вы хотите, но вы не можете сделать это, поэтому вам нужно подкрасться к стейк-хаусу», – написал Аскрен в Твиттере.

Джейк Пол – о драке Масвидаля и Колби: «Хорхе – сука, потому что напал исподтишка»

Полиция официально подозревает Масвидаля в нападении на Ковингтона