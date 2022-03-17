Петр Ян попросил Сехудо быть его угловым на UFC 273

Теги легчайший вес UFC MMA Генри Сехудо Петр Ян Алджамейн Стерлинг Ян - Стерлинг UFC 273 Бокс/MMA/UFC

Временный чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян остался без секундантов на UFC 273 из-за проблем с вылетом в США.

«Эй, тренер Генри Сехудо, какие у тебя планы на 9 апреля?» – написал Ян в твиттере.

На UFC 273 Ян проведет реванш с чемпионом дивизиона Алджамейном Стерлингом. Бой состоится 9 апреля.

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Ян – Стерлингу: «Представляю, как ты будешь плакать после боя. Я выбью из тебя все дерьмо, пес»

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