Петр Ян попросил Сехудо быть его угловым на UFC 273

Временный чемпион UFC в легчайшем весе остался без секундантов на UFC 273 из-за проблем с вылетом в США.

«Эй, тренер , какие у тебя планы на 9 апреля?» – написал Ян в твиттере.

На UFC 273 Ян проведет реванш с чемпионом дивизиона . Бой состоится 9 апреля.

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Ян – Стерлингу: «Представляю, как ты будешь плакать после боя. Я выбью из тебя все дерьмо, пес»