Бывший двойной чемпион UFC и олимпийский чемпион по вольной борьбе Генри Сехудо ответил Петру Яну, предложившего американцу стать его угловым.
Напомним, что команда Яна не смогла получить американские вызовы, поэтому россиянин остался без помощи тренеров перед поединком с Алджамейном Стерлингом.
«Дай мне кресло-бустер, и я поработаю в твоем углу», – написал Сехудо в Твиттере.
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