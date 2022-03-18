Бывший двойной чемпион UFC и олимпийский чемпион по вольной борьбе Генри Сехудо ответил , предложившего американцу стать его угловым.

Напомним, что команда Яна не смогла получить американские вызовы, поэтому россиянин остался без помощи тренеров перед поединком с .

«Дай мне кресло-бустер, и я поработаю в твоем углу», – написал Сехудо в Твиттере.

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