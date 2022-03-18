Генри Сехудо назвал условие, при котором станет секундантом Петра Яна

Теги легчайший вес UFC Генри Сехудо Петр Ян Алджамейн Стерлинг Ян - Стерлинг Бокс/MMA/UFC

Бывший двойной чемпион UFC и олимпийский чемпион по вольной борьбе Генри Сехудо ответил Петру Яну, предложившего американцу стать его угловым.

Напомним, что команда Яна не смогла получить американские вызовы, поэтому россиянин остался без помощи тренеров перед поединком с Алджамейном Стерлингом.

«Дай мне кресло-бустер, и я поработаю в твоем углу», – написал Сехудо в Твиттере.

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