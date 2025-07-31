UFC проведет турнир Fight Night в Рио-де-Жанейро 11 октября
UFC вернется в Рио-де-Жанейро.
UFC проведет турнир Fight Night в Рио-де-Жанейро 11 октября.
Последний турнир UFC в Бразилии прошел в мае-2024 года, в главном бою UFC 301 Алешандре Пантожа успешно защитил титул чемпиона в наилегчайшем весе против Стива Эрцега.
$200 тысяч для Шары и травмы Яна. 5 сюжетов о турнире UFC – привезли из Абу-Даби
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: UFC
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