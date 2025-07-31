Андрей Пуляев: «К критике я отношусь «на пофиг», хейтеры и интернет-воины меня забавляют»

Андрей Пуляев рассказал, как относится к критике.

«К критике я отношусь «на пофиг», критика хейтеров и интернет-воинов меня даже иногда забавляет, могу посмеяться над этим, почитать, что про меня пишут.

Гораздо важнее для меня критика близких людей и людей, которые чего-то добились в сфере единоборств. Конечно, если эта критика обоснована, а не голословна», – сказал боец UFC Андрей Пуляев.

Андрей Пуляев подерется с Ником Клейном 2 августа на UFC Vegas 108. Пуляев последний бой провел в марте, проиграв единогласным решением судей Кристиану Лерою Дункану.

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