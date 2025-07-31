Жаилтон Алмейда: «Я уверен в победе Аспиналла. У Гана другие приоритеты, он не сосредоточен на MMA»

Жаилтон Алмейда дал прогноз на бой Том Аспиналл – Сирил Ган.

«Я уверен в победе Аспиналла. У Гана другие приоритеты, а когда дерешься на таком уровне, нельзя позволять отвлекать вас.

Нужно на 100% быть сосредоточенным на MMA . Не думаю, что так можно сказать по Гана», – сказал боец UFC Жаилтон Алмейда.

Александр Волков и Жаилтон Алмейда подерутся на UFC 321. Титульный поединок Тома Аспиналла и Сирила Гана возглавит турнир.

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