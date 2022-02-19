Артур Бетербиев: «Говорил Хирну, что перейду к нему, если он гарантирует мне бой за титулы Усика в первом тяжелом весе»

Чемпион WBC и IBF в полутяжелом весе Артур Бетербиев (17-0, 17 KO) рассказал, почему не подписал контракт с промоутером Эдди Хирном.

«Я вел переговоры о контракте с Top Rank и Matchroom. На тот момент завоевал все титулы. Я владел поясом IBF в полутяжелом весе, а Усик был абсолютным чемпионом в первом тяжелом дивизионе.

Я говорил Хирну, что перейду к нему, если он гарантирует мне бой за титулы Усика в первом тяжелом весе. Они неделю или две молчали, а потом так и не ответили. Поэтому я к ним так и не пошел.

На тот момент Matchroom предложила немного меньше, чем Top Rank, но для меня там был более серьезный вызов.

Не хочу говорить о наших боях с Усиком на Олимпиаде и чемпионате мира. Мне было интересно, как сложится наш поединок в профи: в других перчатках, на протяжении 12 раундов и без шлемов», – сказал Бетербиев.

На ЧМ-2011 Усик победил Бетербиева по очкам (17:13). На Олимпиаде-2012 украинец победил россиянина в 1/8 финала.

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