Майкл Чендлер: «Фергюсон опаснее Макгрегора, потому что он менее предсказуем во время боя»

Теги UFC легкий вес (MMA) Майкл Чендлер Конор Макгрегор Тони Фергюсон Бокс/MMA/UFC

Топовый легковес UFC Майкл Чендлер сравнил Конора Макгрегора и Тони Фергюсона, назвав американца более опасным противником.

«Я думаю, что Тони может оказаться более сложной головоломкой, только потому что он менее предсказуем во время боя.

Я не говорю, что Конор предсказуем, это не так, он феноменальный боец. Просто если наблюдать за выступлениями Макгрегора в разных боях, то видно много сходства.

Что касается Тони, то в последних поединках замечалось немного неуверенности, но выносливость никогда его не подводит», – сказал Чендлер.

Ислам Махачев: «После травмы Дариуша я просил менеджера позвонить Фергюсону, Дос Аньосу и Чендлеру, но только Грин согласился»

Ариэль Хельвани: «Похоже, что бой между Майклом Чендлером и Тони Фергюсоном состоится 7 мая»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные