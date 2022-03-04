Майкл Чендлер: «Фергюсон опаснее Макгрегора, потому что он менее предсказуем во время боя»

Топовый легковес UFC Майкл Чендлер сравнил и , назвав американца более опасным противником.

«Я думаю, что Тони может оказаться более сложной головоломкой, только потому что он менее предсказуем во время боя.

Я не говорю, что Конор предсказуем, это не так, он феноменальный боец. Просто если наблюдать за выступлениями Макгрегора в разных боях, то видно много сходства.

Что касается Тони, то в последних поединках замечалось немного неуверенности, но выносливость никогда его не подводит», – сказал Чендлер.

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