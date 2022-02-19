Ариэль Хельвани: «Похоже, что бой между Майклом Чендлером и Тони Фергюсоном состоится 7 мая»

Инсайдер и спортивный журналист Ариэль Хельвани заявил, что UFC близок к официальному анонсу поединка в легком весе между бывшим претендентом на титул Майклом Чендлером и экс-временным чемпионом Тони Фергюсоном.
«Очень похоже на то, что бой между Тони Фергюсоном и Майклом Чендлером состоится 7 мая», – сказал Хельвани в эфире своего подкаста.
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