Ариэль Хельвани: «Похоже, что бой между Майклом Чендлером и Тони Фергюсоном состоится 7 мая»

Инсайдер и спортивный журналист Ариэль Хельвани заявил, что UFC близок к официальному анонсу поединка в легком весе между бывшим претендентом на титул и экс-временным чемпионом Тони Фергюсоном.

«Очень похоже на то, что бой между и Майклом Чендлером состоится 7 мая», – сказал Хельвани в эфире своего подкаста.

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