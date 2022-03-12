Диего Санчес – о проигрыше Ли: «8 недель назад я почти умер от ковида, а теперь подрался с 29-летним феноменом»

Боец Eagle FC Диего Санчес обратился к подписчикам после поражения от Кевина Ли в поединке на EFC 46.
Напомним, что 40-летний американец уступил единогласным решением судей.
«Неплохо для пятинедельного тренировочного лагеря спустя три недели после выписки из больницы, где я почти умер от двусторонней пневмонии из-за ковида и двойных тромбов в обеих ногах.
Я подрался с 29-летним феноменом, который только два года назад бился с действующим чемпионом UFC.
Вся слава Богу, моему господу и спасителю Иисусу Христу за то, что дал мне силу, защиту и мужество», – написал Санчес в Инстаграме.
Диего Санчес – о бое с Кевином Ли: «Я – андердог, но я здесь, чтобы показать, что я – легенда»
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