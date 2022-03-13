Григорий Дрозд – о России: «В непростых условиях рождается страна, которая возвращает свое место. Вместе победим»

Бывший чемпион мира по боксу Григорий Дрозд прокомментировал нынешнее положение России.
«Я родился и жил в стране, которую уважали, Союз Советских Социалистических Республик. Потом ее отняли, а новую строили все вместе 30 долгих лет, и вот в непростых условиях рождается та страна, которая возвращает свое место.
Живет и действует не так, как хотели бы так называемые западные партнеры. У нас теперь их нет.
Мы были и есть сами себе хозяева. Это непросто, но это очень важно.
Дорогую цену мы заплатили за уроки доверия», – написал Дрозд.
На прощание с инстаграмом – топ-50 наших спортсменов. За Хабибом следят больше 33 млн, Дзюба даже не в десятке