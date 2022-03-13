Григорий Дрозд – о России: «В непростых условиях рождается страна, которая возвращает свое место. Вместе победим»

Бывший чемпион мира по боксу прокомментировал нынешнее положение России.

«Я родился и жил в стране, которую уважали, Союз Советских Социалистических Республик. Потом ее отняли, а новую строили все вместе 30 долгих лет, и вот в непростых условиях рождается та страна, которая возвращает свое место.

Живет и действует не так, как хотели бы так называемые западные партнеры. У нас теперь их нет.

Мы были и есть сами себе хозяева. Это непросто, но это очень важно.

Дорогую цену мы заплатили за уроки доверия», – написал Дрозд.

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