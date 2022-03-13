Сергей Харитонов 18 марта проведет бой с Маликом Скоттом на вечере бокса от РЕН ТВ

Российский тяжеловес вернется в ринг 18 марта в рамках боксерского шоу от РЕН ТВ.

Соперником Харитонова станет американский тяжеловес Малик Скотт, который не дрался с 2016 года, когда проиграл решением судей Луису Ортису.

«В главном поединке «Бойцовского клуба РЕН ТВ. Суперсерия» сойдутся российская легенда ММА Сергей Харитонов и Малик Скотт, чемпион США по боксу.

Кто из них свалится к ногам противника? Узнаете уже 18 марта в 23.00 в прямом эфире РЕН ТВ!» – говорится в сообщении телеканала.

Харитонов в январе победил нокаутом во втором раунде Тайрона Спонга на турнире Eagle FC 44.

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