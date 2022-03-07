Уайт – о следующем бое Колби: «Хороший вопрос. Понятия не имею, что нам делать с Ковингтоном»

Президент UFC Дэйна Уайт заявил, что пока не знает, кто может стать следующим соперником Колби Ковингтона, одержавшего разгромную победу над .

«Я понятия не имею, что теперь делать с Ковингтоном. Это хороший вопрос. Мы понимали еще перед боем, что вне зависимости от результата будет неясно, какими будут их следующие шаги в дивизионе.

Так что я до сих пор не могу ответить на вопрос, с кем он станет драться дальше», – сказал Уайт.

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