Eagle FC 46: Ли против Санчеса, Куниев против Хэмилтона и другие бои

В Майами (Флорида) в ночь на 12 марта состоится турнир Eagle FC 46.

В главном событии вечера в суперлегком весе состоится поединок между Кевином Ли и Диего Санчесом.

В со-главном бою встретятся тяжеловесы Ризван Куниев и Энтони Хэмилтон.

Другие бои главного карда:

Рэй Борг против Рики Бандехаса в легчайшем весе;

Хандессон Феррейра против Зака Джуузолы в легком весе;

Импа Касанганай против Раймонда Магомедалиева в полусреднем весе.

Турнир начнется в 2:00 по мск. Бесплатная трансляция вечера состоится на официальном сайте промоушена.

Диего Санчес – о бое с Кевином Ли: «Я – андердог, но я здесь, чтобы показать, что я – легенда»

Битва взглядов Кевин Ли – Диего Санчес на EFC 46