Eagle FC 46: Ли против Санчеса, Куниев против Хэмилтона и другие бои

В Майами (Флорида) в ночь на 12 марта состоится турнир Eagle FC 46.
В главном событии вечера в суперлегком весе состоится поединок между Кевином Ли и Диего Санчесом.
В со-главном бою встретятся тяжеловесы Ризван Куниев и Энтони Хэмилтон.
Другие бои главного карда:
Рэй Борг против Рики Бандехаса в легчайшем весе;
Хандессон Феррейра против Зака Джуузолы в легком весе;
Импа Касанганай против Раймонда Магомедалиева в полусреднем весе.
Турнир начнется в 2:00 по мск. Бесплатная трансляция вечера состоится на официальном сайте промоушена.
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