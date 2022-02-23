Экс-боец UFC Диего Санчес: «Конор негативно влияет на молодежь. Пить виски и бить стариков – не очень хороший пример»

Бывший претендент на титул в легком весе UFC Диего Санчес осудил за его медийный образ.

По мнению ветерана ММА, поведение ирландца негативно влияет на подрастающее поколение.

«Теперь я хочу помочь представителям следующего поколения. Я хочу быть позитивным, мотивирующим и вдохновляющим, просто оказывать хорошее влияние на этих ребят.

Потому что у нас есть такие парни как Конор Макгрегор, которые оказывают гигантское влияние.

А пить виски и бить стариков – это не очень хороший пример, который можно подать подрастающему поколению.

Так что я делаю все возможное, чтобы внести свой вклад. И именно поэтому я провожу бесплатные семинары с детьми.

Если кто-нибудь увидеть меня в любой точке Америки и мира, где угодно, я проведу бесплатный семинар для детей. В любом месте и в любое время», – сказал Санчес.

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