Экс-боец UFC Диего Санчес: «Конор негативно влияет на молодежь. Пить виски и бить стариков – не очень хороший пример»

Бывший претендент на титул в легком весе UFC Диего Санчес осудил Конора Макгрегора за его медийный образ.
По мнению ветерана ММА, поведение ирландца негативно влияет на подрастающее поколение.
«Теперь я хочу помочь представителям следующего поколения. Я хочу быть позитивным, мотивирующим и вдохновляющим, просто оказывать хорошее влияние на этих ребят.
Потому что у нас есть такие парни как Конор Макгрегор, которые оказывают гигантское влияние.
А пить виски и бить стариков – это не очень хороший пример, который можно подать подрастающему поколению.
Так что я делаю все возможное, чтобы внести свой вклад. И именно поэтому я провожу бесплатные семинары с детьми.
Если кто-нибудь увидеть меня в любой точке Америки и мира, где угодно, я проведу бесплатный семинар для детей. В любом месте и в любое время», – сказал Санчес.
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