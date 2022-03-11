Диего Санчес – о бое с Кевином Ли: «Я – андердог, но я здесь, чтобы показать, что я – легенда»

Боец Eagle FC Диего Санчес поделился ожиданиями от поединка с Кевином Ли.

Напомним, что бой пройдет 11 марта в рамках турнира EFC 46.

«Я чувствую себя прекрасно, и мотивация – это вызов. Вот почему я ввязался в этот бой. Это вызов.

Сила духа, необходимая для достижения успеха в этом спорте, велика, а противник, который стоит передо мной, силен. Ему 29 лет, мне 40. Я – андердог.

Передо мной стоит огромный вызов, и я здесь, чтобы заявить о себе, продемонстрировать свои навыки. Просто выйти и показать миру, что я – Диего Санчес, и я – легенда», – сказал Санчес.

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Битва взглядов Кевин Ли – Диего Санчес на EFC 46