Колби Ковингтон: «Хочу третий бой с Усманом»

Полусредневес UFC Колби Ковингтон проанализировал победу над и рассказал о планах на будущее.

«Вы видели Хорхе Масвидаля в деле. Есть причина, по которой он подписал контракт. Он знал, что не сможет побить меня. Он знал, что, если наберет лучшую форму за всю карьеру, что он сегодня смог показать, ему все равно не удастся совладать со мной.

Это было одно из моих худших выступлений, но тем не менее бой вышел для меня легким. Я бы смог побить обоих за один вечер каждый вторник и четверг в American Trash Team.

Так что принесите мне его. Он говорит много безрассудных вещей в соцсетях. Если я что-то обещаю, я это выполняю.

Конечно же, я хочу третий бой с Усманом. У меня есть незаконченные дела с ним. Мои фанаты знают, что я выиграл с третьего по пятый раунд в реванше на арене «Мэдисон Сквер Гарден».

Но у него перерыв из-за операции на руку, поэтому я не против сойтись с Дастином Порье. Он сейчас весит больше меня, ему еще нужно согнать немало килограмм. Я не гоняю вес, потому что знаю, что я лучший в мире», – сказал Ковингтон.

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