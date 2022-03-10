Камил Гаджиев: «Я знаю тех, кому стыдно, что они русские. Пацаны, вы что? Вы что панику наводите?»

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев поддержал российских военных, которые осуществляют спецоперацию на Украине.

«Друзья, все мы должны иметь позицию по украинскому вопросу — это факт. Этим видео я хочу в первую очередь поддержать наших пацанов, бойцов Росгвардии, Министерства обороны, которые сегодня там.

Пацаны, дай бог вам вернуться живыми! Вернитесь домой, дома вас ждут, держитесь там! А еще я знаю других пацанов, которые сегодня рванули кто куда, которым стыдно, что они русские.

Пацаны, вы что? Вы что панику наводите? Сейчас там ребята, наши соотечественники. Мы должны их поддержать, а не бегать и стыдиться того, что мы представляем Россию.

При любых обстоятельствах мы должны гордиться своей страной. Недавно Владимир Путин сказал, что он лакец. Так вот: в таком случае я русский, и я этого не стыжусь!

Ну а что касается других популярных тем — подорожания доллара, прочих социальных проблем, роста цен и так далее…

Когда погибают люди, говорить о подорожавшей гречке — кощунство. Прорвемся, друзья, прорвемся!» – сказал Гаджиев в инстаграме.

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