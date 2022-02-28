Камил Гаджиев: «Три дня назад в Украине погиб наш земляк, сын моего товарища»

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев сообщил о трагедии в семье его товарища.

«Три дня назад в Украине погиб наш земляк, офицер российской армии, Нурмагомед Гаджимагомедов, сын Энгельса, моего товарища. Молодой парень, жизнь только начиналась...

Я рос в Советском Союзе и представить не мог, что два братских народа (а для меня это именно так) сойдутся на поле боя.

Ничего кроме того, что военные действия в Украине должны быть завершены как можно быстрее, сказать не могу!

Очень надеюсь, что это произойдет в ближайшие дни посредством переговоров!» – написал Гаджиев в инстаграме.

С 24 февраля Россия проводит спецоперацию на Украине. По требованию Роскомнадзора СМИ транслируют официальную формулировку РФ.