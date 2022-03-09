Bellator анонсировал турниры с участием Сайборг и Петтиса

22 и 23 апреля на Гавайи состоятся два турнира Bellator 278 и Bellator 279.

Главным событием турнира 23 апреля станет бой чемпиона легчайшего дивизиона Серхио Петтиса против Рауфеона Стотса. Поединок пройдет в рамках Гран-при Bellator в легчайшем весе, победитель получил 1 миллион долларов.

Со-главным событием станет бой чемпионки полулегкого веса против Арлин Бленкоу. В октябре 2020-го бразильянка победила сабмишном во втором раунде.

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