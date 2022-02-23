Эдди Хирн: «Диллиан Уайт пойдет на пресс-конференцию с Тайсоном Фьюри»

, промоутер обязательного претендента на титул WBC Диллиана Уайта (28-2, 19 KO), опроверг слухи о том, что его клиент не планирует появляться на пресс-конференции с чемпионом WBC в тяжелом весе (31-0-1, 22 КО).

«Конечно, он пойдет на пресс-конференцию, но в правильной манере, профессионально.

Уайт не собирается запрыгнуть в самолет Ryanair и заболеть COVID-19. Отнеситесь к нему с уважением», – сказал Хирн для IFL TV.

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