Физиев – Дос Аньосу: «Я все еще хочу доказать, что я лучший Рафаэль в UFC»

Киргизский боец UFC Рафаэль Физиев обратился к Рафаэлю Дос Аньосу после его победы над на UFC 272.

«Мои поздравления, Рафаэль. Отличное выступление, но я все еще хочу доказать, что я лучший Рафаэль в UFC. Давай вернемся к этому», – написал Физиев.

Бой Физиева и Дос Аньоса был отменен из-за коронавируса у киргизского бойца.

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