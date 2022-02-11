Эдди Хирн: «Трилогия Канело и Головкина за звание абсолютного чемпиона мира будет невероятным зрелищем»

Промоутер Эдди Хирн поделился мыслями о возможном третьем поединке чемпиона IBF в среднем весе (41-1-1, 36 КО) и абсолютного чемпиона в суперсреднем дивизионе (57-1, 39 КО).

«Два их боя были очень близкими. Всегда найдутся люди, которые будут спорить, кто победил.

Канело никогда мне об этом не говорил, но, возможно, он думает: «Я хочу, чтобы не осталось никаких сомнений. Я хочу остановить его и нокаутировать».

Трилогия Канело и Головкина за звание абсолютного чемпиона мира будет невероятным зрелищем. Люди хотят это увидеть.

Они провели два лучших боя, которые я когда-либо видел, а третий превратится в еще одну войну.

Если Головкин проиграет, этот бой станет для него последним. Так что я считаю этот поединок великолепным. Я бы хотел его организовать», – сказал Хирн.

Первый бой Канело – Головкин завершился вничью, во втором мексиканец победил решением большинства судей.

Ранее появилась информация, что третий бой Канело и Головкина может состояться 17 сентября, если мексиканец победит Дмитрия Бивола в мае.

Бой Канело и Головкина может состояться 17 сентября, если мексиканец победит Бивола в мае

Джермалл Чарло, Бивол и Головкин входят в число претендентов на бой с Канело (Майк Коппинджер)