Геннадий Головкин: «Мое мнение по поводу результата поединков с Канело не поменяется»

Чемпион IBF в среднем весе (41-1-1, 36 КО) считает, что одержал победу в двух поединка с абсолютным чемпионом в суперсреднем дивизионе (57-1, 39 КО).

«Мое мнение по поводу результата поединков с Канело не поменяется. Я считаю, что выиграл эти бои.

Если люди действительно привыкли жить в обмане и нормально к этому относятся, пусть с этим и живут. Это их проблемы.

На тот момент не было боя крупнее нашего. Весь мир смотрит, и ты так относишься к этому: проворачиваешь эту аферу, которую все видят, и это остается безнаказанным.

Действительно появляется мысль о том, неужели это может так работать. Это порождает мнение, что с боксом именно так и можно обращаться», – сказал Головкин.

Первый бой Канело – Головкин завершился вничью, во втором мексиканец победил решением большинства судей.

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