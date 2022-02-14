Хабиб отреагировал на перепалку Конора и Фьюри: «Как я и говорил, ребята»

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов поделился с подписчиками в Инстаграме мнением о перепалке Конора Макгрегора и Тайсона Фьюри.
Ранее ирландец оскорбил боксера из-за положительных высказаваний о карьере Нурмагомедова.
Фьюри в ответ назвал Макгрегора хулиганом, напомнив ему о скандале с избиением пожилого мужчины в баре.
«Как я и говорил вам, ребята», – написал Хабиб в сторис Инстаграма, отметив аккаунт Фьюри.
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