Хабиб отреагировал на перепалку Конора и Фьюри: «Как я и говорил, ребята»

Бывший чемпион в легком весе поделился с подписчиками в Инстаграме мнением о перепалке и .

Ранее ирландец оскорбил боксера из-за положительных высказаваний о карьере Нурмагомедова.

Фьюри в ответ назвал Макгрегора хулиганом, напомнив ему о скандале с избиением пожилого мужчины в баре.

«Как я и говорил вам, ребята», – написал Хабиб в сторис Инстаграма, отметив аккаунт Фьюри.

Тайсон Фьюри – о Хабибе: «Этот человек все сделал правильно: пришел, выиграл и ушел на пике»

Хабиб отреагировал на похвалу Фьюри: «Настоящий видит настоящего»