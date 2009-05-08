Александр Шлеменко: «В России идет геноцид и экоцид. Лес исчезает, его забирают китайцы. Байкал еле отстояли»

Боец ММА Александр Шлеменко поделился мнением о текущей ситуации в стране.

«В России тысячами исчезают населенные пункты. У нас людям нечего делать. Я живу в городе-миллионике Омске, и у меня сомнения, что он миллионик.

Люди бегут отсюда, бегут из Сибири. Из Москвы эти проблемы не так видны, потому что все едут именно туда. А Сибирь наша.. Здесь страшные вещи творятся. Мы теряем территории.

Если вы посмотрите интернет, то все говорят о ситуации, когда еле отстояли Байкал от китайского завода. Хотели у нас воду забирать. Слава Богу, что отстояли.

Идут попытки забрать наш лес. Его остается все меньше и меньше. У нас огромные проблемы. Причины?

В стране идет геноцид и экоцид. Кто его устраивает, я не могу сказать. Мнение у меня есть, но нет доказательств», – рассказал Шлеменко.