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    Александр Шлеменко: «В России идет геноцид и экоцид. Лес исчезает, его забирают китайцы. Байкал еле отстояли»

    Теги Александр Шлеменко политика Бокс/MMA/UFC

    Боец ММА Александр Шлеменко поделился мнением о текущей ситуации в стране.

    «В России тысячами исчезают населенные пункты. У нас людям нечего делать. Я живу в городе-миллионике Омске, и у меня сомнения, что он миллионик. 

    Люди бегут отсюда, бегут из Сибири. Из Москвы эти проблемы не так видны, потому что все едут именно туда. А Сибирь наша.. Здесь страшные вещи творятся. Мы теряем территории.

    Если вы посмотрите интернет, то все говорят о ситуации, когда еле отстояли Байкал от китайского завода. Хотели у нас воду забирать. Слава Богу, что отстояли. 

    Идут попытки забрать наш лес. Его остается все меньше и меньше. У нас огромные проблемы. Причины?

    В стране идет геноцид и экоцид. Кто его устраивает, я не могу сказать. Мнение у меня есть, но нет доказательств», – рассказал Шлеменко.

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