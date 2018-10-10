Шлеменко о самоизоляции: «В зал нельзя, а в алкомаркет можно. Мир сошел с ума»

Экс-чемпион Bellator в среднем дивизионе Александр Шлеменко высказал недовольство, что во время режима самоизоляции из-за коронавируса в России запрещено тренироваться в спортзале, но можно приобрести алкоголь в магазинах.

«Воспоминания! Никогда бы не подумал, что в зал нельзя, а в алкомаркет можно. Явно мир сошел с ума, или кто-то специально все перевернул с ног на голову.

Но враг одного не учел: мы народ-победитель! Победа будет за нами!» – написал Шлеменко в инстаграме.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России на 5 мая превысило 155 тысяч, за сутки оно выросло на 10 102. Всего в стране от COVID-19 умер 1 451 человек.

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