Опубликовано видео задержания Джона Джонса: «Убейте меня! Я черный, и я вам ничего не сделал!»

В сети появилось видео сентябрьского задержания , бывшего лидера рейтинга P4P .

В момент задержания боец вел себя неадекватно: кричал, плакал, оскорблял полицейских, обвинял их в расизме и бился головой о капот машины.

Полицейские подозревали спортсмена в избиении гражданской супруги, однако позже с Джонса были сняты обвинения в домашнем насилии.

«Почему вы это делаете? Это так унизительно. Сегодня я был включен в Зал Славы, а вы делает это со мной просто потому, что я прогуливался по улице.

Ты чертов болван, я тебя ненавижу. Я ненавижу тебя! Я всех вас ненавижу! Сделайте мне больно и убейте меня! Что я сделал? Черный человек не может выпить?

Меня включили в Зал Славы, и вот что я получил? Я был на церемонии включения в Зал Славы, я черный, и я вам ничего не сделал!» – говорил Джон в момент задержания.

Адесанья пошутил над Джоном Джонсом, припомнив ему обвинения в домашнем насилии

«Величайший тяжеловес всех времен против величайшего полутяжеловеса». Джонс хочет драться с Миочичем