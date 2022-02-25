Top Rank объявил, что бой Фьюри – Уайт состоится 23 апреля

Бой между чемпионом мира WBC в тяжелом весе (31-0-1, 22 КО) и обладателем временного пояса WBC Диллианом Уайтом (28-2, 19 КО) состоится 23 апреля.

Это официально подтвердил Top Rank. Поединок проведут на «Уэмбли».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Top Rank Boxing (@toprank)

Фьюри в последнем бою 9 октября 2021-го нокаутом в 11-м раунде победил Деонтея Уайлдера.

Уайт в марте 2021 года техническим нокаутом в 4-м раунде выиграл у Александра Поветкина.

Александр Усик: «Прям сейчас готов подраться с Фьюри на улице на голых кулаках»

Тайсон Фьюри: «Господи, у меня болит голова от игр разума Уайта, в которые он со мной играет»