Титульные поединки Тищенко и Курбанова перенесены

Генеральный директор RCC Boxing Promotion Герман Титов сообщил, что бой за титул чемпиона WBA между Евгением Тищенко и Риядом Мерхи, а также поединок за пояс WBO International между Магомедом Курбановым и Патриком Тейшейрой будут перенесены.
«Турнир, который мы планировали на 26 марта в Екатеринбурге, будет перенесен. И Тищенко, и Курбанов проведут свои бои позже.
Мы находимся на связи с менеджментом всех боксерских организаций и вернемся к организации поединков сразу же, как это будет возможно», – сказал Титов.
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