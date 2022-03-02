Титульные поединки Тищенко и Курбанова перенесены

Генеральный директор RCC Boxing Promotion Герман Титов сообщил, что бой за титул чемпиона WBA между и Риядом Мерхи, а также поединок за пояс WBO International между и Патриком Тейшейрой будут перенесены.

«Турнир, который мы планировали на 26 марта в Екатеринбурге, будет перенесен. И Тищенко, и Курбанов проведут свои бои позже.

Мы находимся на связи с менеджментом всех боксерских организаций и вернемся к организации поединков сразу же, как это будет возможно», – сказал Титов.

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