WBA исключил российских боксеров из рейтингов и запретил проведение боев в России

Всемирная боксерская ассоциация (WBA) провела заседание, на котором одобрила ряд действий в отношении России и боксеров.

«1. WBA исключит российских и белорусских боксеров из следующих рейтинговых списков. Эта мера является временной и будет пересматриваться месяц за месяцем. Действующие чемпионы мира или региона сохранят свой статус, и это также будет подлежать пересмотру соответствующим комитетом.

2. Мы подтверждаем несанкционирование мировых и/или региональных поединков в России.

3. Российским и белорусским официальным лицам также будет запрещено участвовать в поединках чемпиона мира и/или регионального чемпионата, согласно резолюции Исполнительного комитета WBA.

4. Российским бойцам не будет разрешено выходить на ринг со своим флагом, их гимн не будет исполняться, а страна не будет названа.

5. К промоутерам или командам российских боксеров, нарушающим это положение, могут быть применены санкции.

6. WBA оставляет за собой право исключать из своих рейтингов боксеров, выступающих за войну.

7. Все меры должны быть применены к Беларуси.

8. Все менеджеры, промоутеры, тренеры, связанные с Всемирной боксерской ассоциацией, в меру своих возможностей будут искать механизмы посредничества для достижения мира.

9. WBA начнет кампанию за мир.

WBA в лице своего президента Гилберто Хесуса Мендосы и своего директората обязуется предпринять все необходимые действия для достижения мира.

Меры, о которых мы объявляем сегодня, носят временный характер и вступают в силу немедленно. Они могут быть усилены или приостановлены по мере развития ситуации», — говорится в заявлении организации.

WBO, IBF, WBC, WBA не будут признавать и утверждать турниры и поединки в России