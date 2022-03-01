Махачев предложил Дос Аньосу подраться в полусреднем весе. Бразилец согласился

Российский легковес UFC Ислам Махачев отреагировал на перенос боя между и .

«Полусредний вес? Давайте сделаем это! У нас есть незаконченное дело с РДА», – написал Махачев в твиттере.

Дос Аньос ответил, что готов драться в 77-ми килограммах.

«Ты снова ищешь возможности сбежать?» – ответил россиянин.

«Поехали! Не убегай» – добавил бразилец.

Бой Дос Аньоса и Физиева, который был запланирован 5 марта на UFC 272, перенесли из-за коронавируса у киргизского бойца.

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