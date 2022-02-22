Орловский про конфликт Харитонова и Яндиева: «Неловкость из-за того, что произошло»

Бывший чемпион в тяжелом весе сообщил, что хочет подраться с россиянином .

«Да, я хочу встретиться с Сергеем, но он не в UFC, а в другой организации, которая чуть хуже. Он находится в , поэтому если появится возможность, то конечно, но пока такой возможности нет.

Помните, у него с кем-то случился конфликт, он подрался, а потом извинялся? Да, с Яндиевым. Мне не то что было жалко его, но это, как мне кажется, было некрасиво.

Хотя, с другой стороны, я не знаю историю, подоплеку этого конфликта. Посмотрел – да... Как правило сказать? Не сочувствие и не сожаление, а неловкость из-за того, что произошло. Публичные люди, а потом что-то записывали.

Непонятно откуда и каким образом появились все эти заявления», – сказал Орловский.

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