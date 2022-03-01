Официально: бой Чимаева и Бернса состоится 9 апреля на UFC 273

Теги UFC Дэйна Уайт MMA полусредний вес (MMA) Гилберт Бернс Хамзат Чимаев UFC 273 Чимаев - Бернс Бокс/MMA/UFC

Президент UFC Дэйна Уайт анонсировал поединок шведского полусредневеса Хамзата Чимаева и бразильца Гилберта Бернса.

Поединок состоится 9 апреля в рамках UFC 273, который возглавит бой Алекса Волкановски и Корейского Зомби.

27-летний Чимаев в октябре победил сабмишном Ли Цзиньляна на UFC 267.

35-летний Бернс в июле победил единогласным решением судей Стивена Томпсона.

Хамзат Чимаев: «Не хочу быть обычным парнем, который выиграл один титул UFC»

Гилберт Бернс: «Я хочу драться за титул. Мой бой с Чимаевым – за статус главного претендента»

 

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