Официально: бой Чимаева и Бернса состоится 9 апреля на UFC 273

Президент UFC Дэйна Уайт анонсировал поединок шведского полусредневеса Хамзата Чимаева и бразильца Гилберта Бернса.
Поединок состоится 9 апреля в рамках UFC 273, который возглавит бой Алекса Волкановски и Корейского Зомби.
27-летний Чимаев в октябре победил сабмишном Ли Цзиньляна на UFC 267.
35-летний Бернс в июле победил единогласным решением судей Стивена Томпсона.
Хамзат Чимаев: «Не хочу быть обычным парнем, который выиграл один титул UFC»
Гилберт Бернс: «Я хочу драться за титул. Мой бой с Чимаевым – за статус главного претендента»