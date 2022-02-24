Александр Емельяненко: «Были пожелания – устроить бой с Нганну»

Российский тяжеловес Александр Емельяненко поделился планами на будущее после победы над Джеффом Монсоном в рамках турнира Hardcore.

«Все хорошо. Немножко повыбивал пальцы, суставы. Думал, будет хуже, но пока терпимо. Не знаю, что будет завтра.

Завтра уже первые симптомы пройдут, и начнется уже воспаление. Видно будет. Пока слегка побаливают кулачки.

Был ли дискомфорт из-за боя на голых кулаках? Никакого. Отлично себя чувствовал. Ничего не болело, ничего не мешало вести бой»

Общался ли с Анатолием Сульяновым по поводу возможного боя с ? Нет, ни разу не разговаривали. Первый раз про это слышу.

Но вообще такие предложения и пожелания были — устроить бой с Нганну. Видел его бои. Такой он: на первых минутах если не вырубит, то ведет длительный бой. Бороться — не борется…» – сказал Емельяненко.

Александр Емельяненко победил Джеффа Монсона в главном событии Harcdcore FC: «Россия vs США»

Что это было?! 😳 Александр Емельяненко избил Джеффа Монсона в кровавом поединке на голых кулаках в Hardcore