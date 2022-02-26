UFC Fight Night 202: Махачев – Грин, Циркунов против Турмана и другие бои

В ночь на 26 февраля в Лас-Вегасе (Невада) состоится турнир UFC Fight Night 202, в главном событии которого пройдет бой в легком весе между Исламом Махачевым и Бобби Грином.
В со-главном событии нас ждет поединок в среднем весе между Мишей Циркуновым и Веллингтоном Турманом.
Другие бои вечера:
Джи Йон Ким против Присцила Кечоейра в женском наилегчайшем весе;
Арман Царукян против Йоэль Альварес в легком весе;
Армен Петросян против Грегори Родригес в среднем весе.
Турнир будет показан на телеканале «Матч ТВ». Начало турнира – 00:00 по мск. Главный кард должен стартовать 03:00 по мск.
Взвешивание UFC Fight Night 202: Махачев тяжелее Грина
Дуэль взглядов Махачев – Грин в преддверии UFC Fight Night 202