UFC Fight Night 202: Махачев – Грин, Циркунов против Турмана и другие бои

В ночь на 26 февраля в Лас-Вегасе (Невада) состоится турнир UFC Fight Night 202, в главном событии которого пройдет бой в легком весе между и Бобби Грином.

В со-главном событии нас ждет поединок в среднем весе между Мишей Циркуновым и Веллингтоном Турманом.

Другие бои вечера:

Джи Йон Ким против Присцила Кечоейра в женском наилегчайшем весе;

против Йоэль Альварес в легком весе;

Армен Петросян против Грегори Родригес в среднем весе.

Турнир будет показан на телеканале «Матч ТВ». Начало турнира – 00:00 по мск. Главный кард должен стартовать 03:00 по мск.

Взвешивание UFC Fight Night 202: Махачев тяжелее Грина

Дуэль взглядов Махачев – Грин в преддверии UFC Fight Night 202