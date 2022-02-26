Конор хочет бой с Оливейрой: «Если Чарльз проявит мудрость, он подождет меня один-два месяца»

Теги UFC легкий вес (MMA) Конор Макгрегор Чарльз Оливейра Бокс/MMA/UFC

Бывший двойной чемпион UFC в легком весе Конор Макгрегор заявил, что хочет драться за титул в легком весе против чемпиона Чарльза Оливейры.

«Может быть, если Оливейра проявит мудрость, он может подождать еще месяц или два. Июль кажется мне приемлемым. Я не могу сказать, пока слишком рано.

Но июль, если я буду проводить спарринги в апреле я мог бы надавать по голове большинству этих парней в конце месяца, вы понимаете, о чем я говорю? Я перейду от спаррингов к боям», – признался ирландец.

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