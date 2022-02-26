Конор хочет бой с Оливейрой: «Если Чарльз проявит мудрость, он подождет меня один-два месяца»

Бывший двойной чемпион в легком весе заявил, что хочет драться за титул в легком весе против чемпиона .

«Может быть, если Оливейра проявит мудрость, он может подождать еще месяц или два. Июль кажется мне приемлемым. Я не могу сказать, пока слишком рано.

Но июль, если я буду проводить спарринги в апреле я мог бы надавать по голове большинству этих парней в конце месяца, вы понимаете, о чем я говорю? Я перейду от спаррингов к боям», – признался ирландец.

Конор – о поединке с Джейком Полом: «Никогда не говори никогда»

Тренер Махачева – о шансах Конора на титульный бой: «Я готов ко всему, учитывая его власть. Нравится ли мне это? Нет»