Магомед Исмаилов: «Если бы перчатки были меньше, я бы вырубил оппонента»

Российский боец ММА Магомед Исмаилов вновь прокомментировал исход поединка по правилам бокса против Оланреваджу Дуродолы.

Напомним, что в четырехраундовом бою победу единогласным решением судей одержал «Лысый хищник».

«Я маленькая и двигающаяся мишень, которая бьёт в ответ. Если ты меня недооценил, это твоя проблема.

Перчатки были 16 унций, так как статус боя был «выставочный», подозреваю, что, если бы они были 10 унций, я вырубил бы своего оппонента.

Рад тому, как все прошло, и поздравляю всех, кто радуется со мной, мы это сделали», – сказал Исмаилов.

Шлеменко не верит, что Исмаилов купил победу над Дуродолой: «То есть Мага вышел за деньги драться, и еще заплатил, чтобы выиграть это бой? Ну это смешно!»

Дуродола упрекнул организаторов боя с Исмаиловым: «Обещали не объявлять победителя»