Дуродола упрекнул организаторов боя с Исмаиловым: «Обещали не объявлять победителя»

Теги бокс Магомед Исмаилов Бокс/MMA/UFC

Нигерийский боксер Оланреваджу Дуродола, уступивший Магомеду Исмаилову единогласным решением судей, обвинил организаторов поединка в обмане.

«Обещали перчатки по десять унций, дали по шестнадцать. Плюс не дали времени на разминку.

Также обещали, что в бою не будет объявления победителя, но в итоге сделали наоборот», – сказал спортсмен.

Магомед Исмаилов победил Дуродолу единогласным решением судей

Исмаилов – о победе над Дуродолой: «Все говорили, что меня прикончат. Я понимал, что мне нужно начать бой»

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