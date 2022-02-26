Шлеменко не верит, что Исмаилов купил победу над Дуродолой: «То есть Мага вышел за деньги драться, и еще заплатил, чтобы выиграть это бой? Ну это смешно!»

Российский ветеран ММА Александр Шлеменко заявил, что не верит в подкуп судей, отдавших победу в боксерском поединке против Оланреваджу Дуродолы.

«Еще так говорят – бой куплен. То есть Мага вышел за деньги драться, и еще большие деньги заплатил, чтобы выиграть это бой? Ну это смешно!

Конечно, кто-то расстроился, а люди не любят признавать свои ошибки. Они же не скажут, что Мага был сильнее, а Дуродола плохо подготовился.

Проще сказать – это договорняк, все понятно! Вот и все», – считает Шлеменко.

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