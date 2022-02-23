Инсайдер ESPN: «Дариуш продолжает курс физиотерапии и пытается избежать операции на ноге»

Журналист и инсайдер ESPN Бретт Окамото сообщил, что топовый легковес UFC Бенеил Дариуш, выбывший из поединка с из-за перелома ноги, пока не собирается делать хирургическую операцию.

«Он посетил четырех врачей по поводу сломанной малоберцовой кости. Трое предложили физиотерапию, один посоветовал хирургическое вмешательство.

На данный момент он проходит курс физиотерапии и пытается избежать хирургического вмешательства.

По-прежнему нет точных сроков его возвращения, но отсутствие операции – это хорошая новость», – написал Окамото в Твиттере.

Дэн Хукер: «Дариуш сломал бедренную кость. Это весомое оправдание снятия с боя против Махачева»

Хабиб про смену соперника у Махачева: «Не должно быть недооценки, Грин – очень интересный, крепкий парень»