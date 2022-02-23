Финкельштейн – о реванше Емельяненко и Монсона: «У Саши будет преимущество. Бой долгим не получится»

Президент M-1 Global Вадим Финкельштейн признался, что посмотрит бой на голых кулаках между и .

Напомним, что в 2012 году Финкельштейн организовал поединок между тяжеловесами по правилам ММА. Тогда победу одержал американец.

«Реванш Саши и Монсона будут смотреть. У них два громких имени. Я не приветствую голые кулаки, но многим это нравится.

Конечно, у Емельяненко будет преимущество, Джефф особо руками-то не умеет работать, он чистейший борец.

Саша фаворит, и если не по правилам MMA: что Монсон может ему противопоставить? Думаю, бой долгим не получится», – сказал промоутер.

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