Финкельштейн – о реванше Емельяненко и Монсона: «У Саши будет преимущество. Бой долгим не получится»

Президент M-1 Global Вадим Финкельштейн признался, что посмотрит бой на голых кулаках между Александром Емельяненко и Джеффом Монсоном.
Напомним, что в 2012 году Финкельштейн организовал поединок между тяжеловесами по правилам ММА. Тогда победу одержал американец.
«Реванш Саши и Монсона будут смотреть. У них два громких имени. Я не приветствую голые кулаки, но многим это нравится.
Конечно, у Емельяненко будет преимущество, Джефф особо руками-то не умеет работать, он чистейший борец.
Саша фаворит, и если не по правилам MMA: что Монсон может ему противопоставить? Думаю, бой долгим не получится», – сказал промоутер.
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