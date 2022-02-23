Финкельштейн рассказал, почему перестал работать с Емельяненко: «Саша обещал, что никогда не притронется к рюмке»

Промоутер Вадим Финкельштейн рассказал о причинах завершения сотрудничества с .

До 2012 года Емельяненко-младший провел несколько боев под эгидой М-1, однако после поражения от он выступал в других организациях.

«На следующий день [после боя с Монсоном] Саша приехал ко мне на дачу, пообещал, что больше никогда не будет прикасаться к рюмке, а потом случилась ситуация с Барнаулом.

И я больше с ним не работал. Сколько раз я потом видел, как он себя так же вел. И я промоутеров понимал.

Они вкладывают деньги, реклама, а не понимают, бой состоится или нет», – сказал Финкельштейн.

Напомним, что речь идет об инциденте в самолете, летевшем в Барнаул. Тогда Александр Емельяненко устроил пьяный дебош.

Финкельштейн – о подготовке Емельяненко к первому бою с Монсоном: «Федор просил за него, еле привезли его в Петербург, капельницы, не капельницы»

Первый бой Емельяненко и Монсона: за брата упрашивал Федор, а Александра приводили в чувства капельницами – из-за алкоголя